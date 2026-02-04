Studie zu Psychosozialen Zentren: Viele traumatisierte Flüchtlinge erhalten im Land keine Psychotherapie

30 Prozent der Geflüchteten benötigen psychologische Hilfe, aber stehen vor Hürden: lange Wartezeiten, Sprachbarrieren, fehlende Finanzierung. Laut Experten fallen viele durchs Raster.
Flucht, Folter, Gewalt, Missbrauch – ein großer Teil der Geflüchteten in Deutschland ist mehrfach traumatisiert worden. Und auch hier angekommen, haben viele ein Leben, das von großer Unsicherheit geprägt ist: Wohnen in einer Sammelunterkunft, Diskriminierung, drohende Abschiebung, finanzielle Nöte. Laut dem vierten Versorgungsbericht zur medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung von traumatisierten Geflüchteten in Baden-Württemberg haben rund 30 Prozent einen eindeutigen Bedarf an psychosozialer oder psychotherapeutischer Behandlung.