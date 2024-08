Studie zu Freizeitverhalten: Zerstört das Internet unsere Freundschaften?

1 Dienen oder schaden Smartphones unseren Beziehungen? Foto: imago//Yuri Arcurs

Eine Erhebung ergibt, dass Menschen die meiste Zeit mit Medienkonsum oder im Internet verbringen. Gleichzeitig wünschen sich viele mehr echte Nähe. Ist das Internet schuld an der Einsamkeit? Unsere Autoren sind unterschiedlicher Meinung.











Die Deutschen sind am liebsten online, wenn sie Muße haben. Laut dem aktuellem „Freizeit-Monitor“ der BAT-Stiftung für 2024 nutzen 96 von 100 Befragten regelmäßig das Internet. Neben dem Internet schauen etwa 84 von 100 Befragten Fernsehen, 82 hören Musik, und 78 beschäftigen sich in erster Linie mit Computer, Laptop oder Tablet. Gleichzeitig haben die Forscher einen Wunsch nach mehr „echter Nähe“ erhoben. Macht uns das Internet also einsamer? Unsere Autorin Nina Ayerle und unser Autor Florian Gann sind unterschiedlicher Meinung.