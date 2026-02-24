Studie: Wie Instagram und Co. die Lust auf Alkohol ankurbeln

Ein Glas Wein in der Story, ein Drink beim Kochen auf Tiktok: Laut einer Studie haben solche Inhalte von Influencern Einfluss darauf, wie oft sich junge Erwachsene selbst ein Glas einschenken wollen.
New Brunswick/Cambridge - Junge Erwachsene entwickeln deutlich häufiger Lust auf Alkohol, wenn sie Influencer in den sozialen Medien beim Trinken sehen. In einer Studie berichteten Teilnehmende nach dem Anschauen entsprechender Beiträge 73 Prozent häufiger von erhöhter Lust auf Alkohol als Personen, die vergleichbare Videos ohne Alkoholbezug sahen. Das geht aus einer im Fachjournal "JAMA Pediatrics" veröffentlichten Studie von Forschern der Rutgers School of Public Health und der Harvard University hervor.