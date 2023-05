1 Große Familien mit mehr als zwei Kindern sind in Deutschland selten geworden. Foto: picture alliance / Christian

Bundesweit ist die Zwei-Kind-Familie der Normalfall. Eine Ausnahme ist der Südwesten: Hier gibt es deutlich mehr kinderreiche Familien als anderswo. Forscher erklären die Ursachen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Obwohl die Geburtenrate in Deutschland seit Jahrzehnten sinkt, ist Baden-Württemberg ein Standort, wo große Familien besonders gut leben können. Nirgendwo sonst ist der Anteil von Eltern mit drei oder mehr Kindern – so definieren die Soziologen heutzutage Kinderreichtum – höher als im Südwesten. Der Anteil an kinderreichen Familien liegt im Land bei knapp 21 Prozent. Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt, dem Schlusslicht unter den Bundesländern, gibt es mit 9,3 Prozent nicht einmal halb so viele große Familien.