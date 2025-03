Studie: Rücksichtsloses Fahren meist schuld an E-Scooter-Unfällen

2 Rücksichtsloses Fahren ist einer Studie für den Großteil von E-Scooter-Unfällen verantwortlich. (Illustration) Foto: Christian Charisius/dpa

Wer seine Hand vom Lenker des E-Scooters nimmt oder mit anderen durch die Gegend düst, erhöht sein Unfallrisiko einer schwedischen Untersuchung zufolge beträchtlich. Ein Trend überrascht die Forscher.











Link kopiert



Göteborg - Unfälle mit E-Scootern werden einer Studie zufolge meistens vom unvorsichtigen Verhalten der beteiligten Fahrer verursacht. Wie Forscher der Chalmers University of Technology in Göteborg in einer neuen Studie berichten, zählen das einhändige Fahren, Fahrten in der Gruppe sowie Touren mit dem Smartphone in der Hand zu den größten Risikofaktoren.