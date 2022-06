1 Ein Ergebnis der in Tübingen vorgestellten Dialektstudie Foto: dpa/Marijan Murat

Mundart wird immer weniger gesprochen, wie eine Studie des Ludwig-Uhland-Instituts zeigt. Das heißt aber nicht, dass der Dialekt tot ist.















Link kopiert

Was ältere Dialektsprecher seit Längerem im Gefühl und vor allem im Ohr haben, ist jetzt wissenschaftlich bestätigt: Die Kinder in dem an Mundarten ursprünglich reichen Baden-Württemberg sprechen immer weniger Dialekt. Landesweit gesehen sind es noch etwa 30 Prozent der Erst- und Zweitklässler, die sich auf Schwäbisch, Alemannisch, Fränkisch oder Kurpfälzisch ausdrücken. Berücksichtigt man den jeweiligen Ortsdialekt, dann sind es nur etwa zwölf Prozent. 17,5 Prozent sprechen einen „nicht so starken Dialekt“. Die Kategorie „Regional gefärbtes Hochdeutsch“ trifft für knapp 42 Prozent der Kinder zu. Reines Hochdeutsch oder das, was man dafür hält, sprechen knapp 35 Prozent.

697 Schulklassen haben sich beteiligt

Zu diesem Ergebnis kommt die vom Tübinger Ludwig-Uhland-Institut durchgeführte und von der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung unterstützte bisher umfangreichste Untersuchung zum Sprachverhalten von Grundschülern in Baden-Württemberg. Professor Hubert Klausmann, der Leiter des Forschungsprojekts, und sein Team hatten landesweit sämtliche Grundschulen angeschrieben – und einen erfreulich hohen Rücklauf erhalten: 13 591 Kinder aus 697 Schulklassen, die von 705 Lehrerinnen und Lehrern betreut werden, sind mit ihrem Sprachverhalten in der 2021 durchgeführten Befragung abgebildet. Anlass war die 2018 von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gestartete Dialektinitiative. Als Vorbild diente eine Erhebung in Augsburg mit Kindergartenkindern.

„Es lohnt sich, etwas für den Dialekt zu tun“

Die Dialektschmelze in Baden-Württemberg verläuft nach der von Hubert Klausmann am Montag in Tübingen vorgestellten Untersuchung regional unterschiedlich. Das lässt sich auch an der Beteiligung ablesen. Während aus den Großstädten kaum Rückmeldungen kamen, machten auf der Ostalb besonders viele Grundschulen mit. Dabei zeigte sich: Der Dialekt ist überall dort weiterhin stark vertreten, wo die Großstadt weit entfernt liegt und es ein ausgeprägtes regionales Bewusstsein gibt. Klausmann nennt die ostschwäbischen Räume „Rückzugsgebiete für den Dialekt“. Auch das Hohenlohische behaupte sich gut. Das Alemannische hingegen tue sich schwer, weil es weniger klar verortet sei und sich von der Standardsprache stärker unterscheide.

Die Einstellung der Lehrerinnen und Lehrer spielt ebenfalls eine Rolle. Fast 23 Prozent bezeichnen sich als Dialektsprecher. 50 Prozent von ihnen finden Dialekt „schön“ und 40 Prozent „wichtig“. Viele sagen aber auch, Mundart sei „nicht vorteilhaft“ für die Kinder – und bestätigen Klausmann in seiner Kritik daran, dass Mundartsprecher auch heute noch immer diskriminiert würden. Trotz des Rückgangs betont er: „Es lohnt sich, etwas für den Dialekt zu tun.“ Besonders dort, wo er noch lebt.