Für Künstler gilt Berlin als Mekka. Die Realität ist keineswegs so schillernd. Sollte das Kunstsystem nicht endlich umdenken?
Im Kapitalismus ist es klar geregelt: Man bietet ein Produkt oder eine Leistung an, für das man Geld bekommt, sofern sich ein Interessent beziehungsweise Käufer findet. Auf dem Kunstmarkt führt das mitunter zu irrwitzigen Preisen – und das keineswegs nur bei bedeutenden Gemälden aus früheren Jahrhunderten. Auch für zeitgenössische Künstler werden mitunter horrende Summen bezahlt – ob es 91 Millionen Dollar für eine Skulptur von Jeff Koons war oder 2018 rund 80 Millionen Euro für ein Gemälde von David Hockney.