Jungen und Mädchen in Baden-Württemberg sprechen kaum noch Dialekt. „Ihr Sprachalltag liegt heute zwischen Dialekt und Standardsprache“, heißt es bei der Tübinger Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“. Landesweit sind Grundschülerinnen und Grundschüler der 1. und 2. Klasse sowie deren Lehrkräfte dazu befragt worden. Die Ergebnisse sollen am Montagvormittag in Tübingen präsentiert werden.

Die Studie war Teil der Dialektinitiative des Landes, für die Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor vier Jahren den Startschuss gegeben hatte. Sie wird von Hubert Klausmann vom Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft Tübingen vorgestellt. Er erforscht seit über 30 Jahren Mundarten im süddeutschen Raum.

Die Dialekte in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es nach Meinung der Sprachexperten zwei Großdialekte: Fränkisch im nördlichen Drittel und Alemannisch in den südlichen zwei Dritteln. Sie teilen sich jeweils in Untergruppen, diese fächern sich wiederum in viele regionale Mundartformen auf. So gehört das Kurpfälzische, das im Raum um Mannheim und Heidelberg gesprochen wird, zum rheinfränkischen Dialektraum. Auch das Hohenlohische ist eine fränkische Mundart. Sie wird insbesondere in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis und Bad Mergentheim gesprochen.

Alemannische Dialekte, das Badische und Schwäbische, werden im südlichen Landesteil gesprochen, etwa südlich der Linie Rastatt, Pforzheim, Backnang, Ellwangen.