Prinz Harry und Herzogin Meghan gehören in diesem Jahr zu den einflussreichsten Promis im Netz, weil sie ihren digitalen Einfluss für soziale Projekte und gesellschaftliche Anliegen nutzen.

Einmal im Jahr wertet das Time Magazine die sozialen Medien aus und stellt fest, welche Berühmtheiten im Netz besonders erfolgreich sind. Dieses Mal zählen auch zwei politische Bewegungen dazu.

Stuttgart - Das US-Magazin Time hat zum fünften Mal ausgewertet, welche Prominenten im Netz am einflussreichsten sind. Als Kriterien gelten die weltweite Auswirkung dieser Personen auf soziale Medien und deren Fähigkeit, Nachrichten zu verbreiten.

Prinz Harry (34) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (37) führen in diesem Jahr die Liste an. Diese Entscheidung begründet die Zeitschrift wie folgt: „Der zukunftsorientierte, ereignisorientierte Ansatz der Sussexes in den sozialen Medien passt hervorragend zu den anderen Mitteln und Wegen, mit denen sie ihre Identität abseits der Krone etablieren.“

Die Liste des Time Magazines enthält allerdings noch viele andere Prominente, darunter den US-Präsidenten Donald Trump, die Sängerin Ariana Grande sowie die Schülerstreikbewegung Fridays für Future. Welche Prominenten und Berühmtheiten unter anderem das Time Magazine gekürt hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.