Studie der Landesmedienanstalt NRW: Nur wenige Jugendliche schauen regelmäßig Pornos

1 Der Kontakt mit Sexting startet bei den meisten Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xKinomasterskayax

Im Netz lässt es sich kaum vermeiden, dass Jugendliche über Pornografie stolpern. Eine Studie der Landesmedienanstalt NRW zeigt, dass das zwar viele beschäftigt, aber kaum zu regelmäßigem Konsum führt.











Weniger als die Hälfte aller Jugendlichen, die schon einmal einen Porno gesehen haben, tun dies regelmäßig. Das ergab eine Studie der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach haben 42 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren bisher überhaupt einen Porno gesehen. 53 Prozent davon gaben an, dass es bei ein oder zwei Malen geblieben ist. 15 Prozent gaben an, das ein bis zweimal im Monat zu tun, zehn Prozent einmal in der Woche. Nur sechs Prozent schauen mehrmals in der Woche Pornos.