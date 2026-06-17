Studie der Bundesbank: Bargeld auf dem Rückzug – aber kein Fall fürs Museum

1 Viele Menschen wollen vom Bargeld nicht lassen – andere können es nicht. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Der Siegeszug des Bezahlens mit Karte, Smartphone & Co. setzt sich fort. Die Verlierer dürfen nicht vernachlässigt werden, meint Matthias Schiermeyer.











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Die Zeitenwende an der Kasse hat sich schleichend, aber wenig überraschend vollzogen: Erstmals werden mehr alltägliche Bezahlvorgänge bargeldlos abgewickelt als mit Schein und Münze, besagt eine Bundesbank-Studie. Die Digitalisierung im Zahlungsverkehr schreitet voran – künftig voraussichtlich mit erhöhter Dynamik. Man muss es nicht gleich zum Kulturkampf erklären, doch dürfte dieser Trend den Graben im Lande noch vergrößern: Denn für einen Teil der Bevölkerung ist der Wandel eine Verheißung – er sieht sich mit Recht zunehmend abgeschreckt von Anbietern, die keine virtuelle Bezahloption ermöglichen. Ein nicht unerheblicher Teil von vorwiegend älteren oder ärmeren Menschen dagegen, die mit allem Digitalen notgedrungen fremdeln, sieht der Zukunft sorgenvoll entgegen.