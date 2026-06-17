Studie der Bundesbank: Bargeld auf dem Rückzug – aber kein Fall fürs Museum
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Viele Menschen wollen vom Bargeld nicht lassen – andere können es nicht. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Der Siegeszug des Bezahlens mit Karte, Smartphone & Co. setzt sich fort. Die Verlierer dürfen nicht vernachlässigt werden, meint Matthias Schiermeyer.

Die Zeitenwende an der Kasse hat sich schleichend, aber wenig überraschend vollzogen: Erstmals werden mehr alltägliche Bezahlvorgänge bargeldlos abgewickelt als mit Schein und Münze, besagt eine Bundesbank-Studie. Die Digitalisierung im Zahlungsverkehr schreitet voran – künftig voraussichtlich mit erhöhter Dynamik. Man muss es nicht gleich zum Kulturkampf erklären, doch dürfte dieser Trend den Graben im Lande noch vergrößern: Denn für einen Teil der Bevölkerung ist der Wandel eine Verheißung – er sieht sich mit Recht zunehmend abgeschreckt von Anbietern, die keine virtuelle Bezahloption ermöglichen. Ein nicht unerheblicher Teil von vorwiegend älteren oder ärmeren Menschen dagegen, die mit allem Digitalen notgedrungen fremdeln, sieht der Zukunft sorgenvoll entgegen.

 

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Wegen des Vormarschs digitaler Bezahlmöglichkeiten büßen Euro-Schein und Münze an Bedeutung bei den Bundesbürgern ein. Für die Zukunft haben sie eine klare Vorstellung.

Bezahlen ist ein ganz elementarer Vorgang – wird dieser Akt individueller Selbstständigkeit eingeschränkt, kommen existenzielle Ängste auf. Bundesbank und Politik weisen den Verdacht, dass die Bargeldversorgung aufgrund wirtschaftlich effizienterer Digitalverfahren eingeschränkt werden könnte, zwar weit von sich. Doch beginnen die Restriktionen schon mit dem vielfachen Abbau von Bankfilialen und Geldautomaten, mit dem Wegrationalisieren konventioneller Supermarktkassen oder Begrenzungen im Nahverkehr. Für die absehbare Zukunft muss gelten: Bargeld und digitale Bezahlverfahren gleichwertig anzubieten, ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit.

 