Schüler nutzen in einem Drittel der Zeit Smartphones

Die Konzentrationsfähigkeit ist für den Bildungserfolg entscheidend. Eine neue US-Studie zeigt, wie sehr die ständige Beschäftigung mit dem Smartphone die Aufmerksamkeit der Schüler beeinträchtigt.
Wenn Mobiltelefone nicht aus Schulen verbannt sind, verbringen Schüler einer Studie zufolge sehr viel Zeit mit den Geräten. In einer neuen US-Studie nutzten Schüler im Alter von 11 bis 18 Jahren die Handys durchschnittlich fast ein Drittel der Zeit ihres Schulbesuchs. Dabei war der Gebrauch bei den 15- bis 18-Jährigen deutlich intensiver als bei den Jüngeren.