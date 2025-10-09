Studentin aus Ludwigsburg: Harter Kampf gegen den Krebs –Spenden geben junger Frau Kraft

Komplikationen bei der Chemotherapie: Die vergangenen Wochen waren für Lea Seidel (23) aus Ludwigsburg hart. Doch es gibt auch gute Nachrichten.
Sie war optimistisch, dass sie gut durch die Chemotherapie kommt. Ihre Ärztin machte ihr Mut, dass sie während der Behandlung so fit sein würde, weiterhin Sport treiben zu können. Aber es kam anders. Hinter Lea Seidel liegen harte Wochen. Die 23-Jährige, die an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg studiert, kämpft weiterhin gegen einen bösartigen Tumor.