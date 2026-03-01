Student des Jahres 2026: Marian Grau hilft Geschwistern behinderter Kinder

Marian Grau wird zum „Student des Jahres 2026“ gekürt. Die Auszeichnung gilt seinem Einsatz für Kinder, die behinderte Geschwister verloren haben.
Wir treffen uns im Café der Universitätsbibliothek Konstanz. Marian Grau bestellt eine frisch gepresste heiße Zitrone, denn mit Kaffee hat er nichts am Hut. Er trägt unauffällige Winterkleidung in Schwarz und Grau. Jungenhaftes Gesicht, breites Lächeln mit blendenden Zähnen, links ein kleiner Ohrring. Der 23-Jährige Student der Informatik taucht im Gewusel seiner Generation unter. Die Studierenden unterhalten sich und erzählen das Neueste aus den jüngsten Prüfungen. Grau fällt hier nicht weiter auf, aber er sticht heraus - aus innerer Größe: Vor einigen Tagen wurde er zum „Studenten des Jahres“ gekürt.