Stuckateur in Kornwestheim: Wo saubere Arbeit Zukunft hat

Die Courage des Urgroßvaters, des „Mannes mit dem Motorrad“, hat den Grund gelegt für ein stolzes Jubiläum: 100 Jahre Stuckateurbetrieb Geiger in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg).
Eine Weltreise waren die 20 Kilometer auch damals nicht, eine hübsche Entfernung von der Heimat aber schon. Ein Aufbruch, ein Abschied gar? Weiter reichend jedenfalls hätten die Folgen kaum sein können, als sich Karl Geiger vor 100 Jahren in Unterriexingen auf sein Motorrad setzte, um sich Kornwestheim mal ein bisschen genauer anzuschauen. Der junge Stuckateur wollte herausfinden, ob die Leinenweberstadt jener Ort ist, an dem er sein eigenes Geschäft gründen könnte. Und siehe da: Das passte! Und deshalb kann der Stuckateurbetrieb Geiger heute den 100. Geburtstag feiern, als erfolgreicher Familienbetrieb in vierter Generation.