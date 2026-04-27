Der nächste Ableger aus dem "The Big Bang Theory"-Universum nimmt Gestalt an. HBO Max hat die ersten Bilder zu "Stuart Fails to Save the Universe" veröffentlicht. Außerdem gibt es eine offizielle Titelzeile - und einen Starttermin.
Der nächste Ableger im "The Big Bang Theory"-Universum kommt schon in wenigen Monaten. Auf der Messe CCXP in Mexico City gaben die Stars um Kevin Sussman (55) laut Medienberichten bekannt, dass "Stuart Fails to Save the Universe" im Juli dieses Jahres startet. Ein konkretes Datum innerhalb des Monats nannten sie allerdings nicht. Der Ableger soll beim Streamingdienst HBO Max laufen.