Strullendorf in Oberfranken: Vater soll Frau und Kinder im Schlaf erschossen haben

1 Die Polizei bei der Spurensicherung. Foto: Daniel Vogl/dpa/Daniel Vogl

Nach dem Fund einer toten vierköpfigen Familie ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Erste Erkenntnisse hat nun die Untersuchung der Leichen gebracht.











Nach dem gewaltsamen Tod einer vierköpfigen Familie in Oberfranken hat eine Untersuchung der Leichen erste Erkenntnisse gebracht. Der 52 Jahre alte Familienvater habe seine 49 Jahre alte Frau und die beiden Kinder im Alter von sechs und 14 Jahren mutmaßlich erschossen, als die drei geschlafen hätten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Danach erschoss sich der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen selbst.