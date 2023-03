Polizei entdeckt zwei Leichen in Wohnhaus

Strotzbüsch in Rheinland-Pfalz

1 In Wittlich in Strotzbüsch war die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Infolge eines Großeinsatzes stoßen Polizisten in einer Wohnung in Rheinland-Pfalz auf zwei Leichen. Noch wird ermittelt, aber die Polizei äußert schon erste Vermutungen zu den Hintergründen.









Im rheinland-pfälzischen Strotzbüsch im Landkreis Vulkaneifeln haben Polizisten in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt. Die Beamten gingen ersten Ermittlungen gemäß von einem Tötungsdelikt mit einem anschließenden Suizid aus, wie ein Sprecher der Polizei in Trier am Dienstag sagte. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte der Sprecher.

Nachts hatte es nach Angaben der Polizei in Wittlich in Strotzbüsch einen Großeinsatz gegeben. Gegen 03.50 Uhr ging die erste Meldung ein. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht.