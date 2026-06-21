Reges Interesse am Tag der offenen Baustelle im Umspannwerk Pulverdingen. Der Neubau des zentralen Schaltknotens für die Stromversorgung erfolgt bei laufendem Betrieb.

Manchmal zeigt sich die Zukunft in Form eines stählernen „Waldes“, der in streng geometrischen, linearen Strukturen wächst. Zum Beispiel im Umspannwerk Pulverdingen, das derzeit umgebaut und erweitert wird. Mehr als 250 Besucherinnen und Besucher, politische Mandatsträger und Bürger aus den benachbarten Ortschaften nahmen die Gelegenheit wahr: Am „Tag der offenen Baustelle“ erlebten sie bei Führungen über das weitläufige Gelände, wie die viel beschworene Energiewende konkret Gestalt annimmt.

Das Werk wird von der TransnetBW unterhalten; sie ist Betreiber des Übertragungsnetzes für Hochspannungsleitungen von 380 Kilovolt in Baden-Württemberg. TransnetBW sorgt dafür, dass der Strom an Knotenpunkten wie Pulverdingen an regionale Betreiber verteilt und weitergeleitet wird. Die Vertreter des Unternehmens ziehen eine Analogie zum Straßenverkehr: demnach sei TransnetBW quasi für die Energie-Autobahnen zuständig; Umspannwerke sind wie Verkehrsknotenpunkte, die zu den Bundes- und Landesstraßen überleiten.

„Zentraler Baustein der Energiewende“

Zum Auftakt des Tages der offenen Baustelle betonte Oliver Strangfeld, Mitglied der Geschäftsführung von TransnetBW, man wolle Transparenz zeigen. Denn die Akzeptanz der Bevölkerung sei wichtig bei Vorhaben dieser Größenordnung. Seit 2023 wird gebaut, bei laufendem Betrieb, mit der Fertigstellung sei 2035 zu rechnen. „Hier kann man sehen, wie die Energiewende umgesetzt wird.“ Die Veränderungen am Energiemarkt, die angestrebte Dekarbonisierung – damit ist der zunehmende Verzicht auf die klassischen Energieträger Kohle, Öl und Gas gemeint – und das Wachstum erneuerbarer Energien stellen die Versorger vor große Aufgaben. Pulverdingen sei einer der wichtigsten Knoten für den Großraum Stuttgart. Mehrere Millionen Verbraucher sind vom Strom abhängig, der über Pulverdingen geleitet wird.

So werden die Transport- und Transformationskapazitäten des Werks deutlich erweitert, erläuterte Strangfeld: Von 16 auf 25 Schaltfelder. Um die Mengen auch angemessen steuern zu können, werden innovative Anlagen gebaut, „modernste Technologie, die Phasenschieber-Transformatoren.“ Sie befähigen das Werk, den eingespeisten Strom zielgenau zu steuern und Ungleichmäßigkeiten auszugleichen. So schaffe man das Fundament für die Energieversorgung der Zukunft, Pulverdingen sei „ein zentraler Baustein der Energiewende.“

Oliver Strangfeld erklärt, wie das neue Werk funktioniert. Mit dabei: der CDU-Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger. Foto: Andreas Essig

Auch Thekla Walker, Landesministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, sprach von einem „großen Brocken“, da sei die Beteiligung der Öffentlichkeit wichtig. Die grüne Politikerin erinnerte daran: „Wir sind sehr verletzbar und davon abhängig, dass Strom fließt.“ Doch habe man hier neben der Schweiz „die sicherste Versorgung in Europa.“ Allerdings müsse man dafür sorgen, dass der Ausbau der Netze mit der Entwicklung Schritt hält. Thekla Walker kündigte an: „Wir wollen eine Task Force für diesen Ausbau bilden.“ Diese werde ressortübergreifend arbeiten. Insgesamt, so die Ministerin, „ist die Energiewende auf gutem Wege. Es geht Schritt für Schritt voran.“

Hauptaufgabe: Energiefluss garantieren

Der Rundgang über das Gelände zeigte eine beeindruckende Zahl an Masten, Leitungen, Transformatoren sowie spezielle Steuerungsanlagen. Um erst einmal eine ebene Fläche zu schaffen, wurden rund 300.000 Kubikmeter Erdreich abgetragen. Am Ende des stählernen „Waldes“ wies Projektleiter Marco Schöne auf die zwei riesigen Phasenschieber-Transformatoren hin, denen in Zukunft eine Schlüsselrolle zukommt. Die Hauptaufgabe des Werks wird es wie bisher auch sein, den steten Fluss der Energie zu garantieren.

Oliver Strangfeld stellt sich auch der Frage, wie sicher das Werk ist. Foto: Andreas Essig

Am Rand des Feldes lag ein riesiger Mast quer auf dem Boden. Mit dem Umbau in Pulverdingen müssen auch Masten, über die der Strom in das Werk eingespeist wird, anders gebaut werden. Die alten sind nicht mehr zu verwenden. Nicht weit entfernt stehen Masten mit einer ringförmigen Struktur an der Spitze. „Das sind Überspannungsableiter,“ erklärte Schöne, „sie schützen vor möglichen Schäden, wenn der Blitz einschlägt.“ Auf der anderen Seite summt und knistert es: Dort arbeitet nach wie vor das alte 110 Kilovolt-Umspannwerk aus den 70er-Jahren. Und sorgt dafür, dass trotz aller Bauarbeiten im weiteren Umkreis verlässlich der Strom aus der Steckdose fließt.

Und wie sieht es mit der Sicherheit in Pulverdingen aus, ein Thema angesichts des kürzlich erfolgten Brandanschlags auf das Umspannwerk Reutlingen? Unternehmenssprecher Malte Scholz verwies auf ein bereits ausgearbeitetes Sicherheitskonzept. „Ich bitte aber um Verständnis, dass ich mich zu Einzelheiten nicht äußern möchte.“ Nur so viel sei klar: Man sei sich bei TransnetBW der veränderten Sicherheitslage bewusst, und das Konzept trage dem Rechnung.