Reges Interesse am Tag der offenen Baustelle im Umspannwerk Pulverdingen. Der Neubau des zentralen Schaltknotens für die Stromversorgung erfolgt bei laufendem Betrieb.
Manchmal zeigt sich die Zukunft in Form eines stählernen „Waldes“, der in streng geometrischen, linearen Strukturen wächst. Zum Beispiel im Umspannwerk Pulverdingen, das derzeit umgebaut und erweitert wird. Mehr als 250 Besucherinnen und Besucher, politische Mandatsträger und Bürger aus den benachbarten Ortschaften nahmen die Gelegenheit wahr: Am „Tag der offenen Baustelle“ erlebten sie bei Führungen über das weitläufige Gelände, wie die viel beschworene Energiewende konkret Gestalt annimmt.