Was kostet 1 kWh in Österreich und Co?

So viel kostete 1 kWh im Jahr 2022

In der nachnachfolgenden Tabelle haben wir die Durchschnittspreise für Strom für das Jahr 2022 in unseren 9 Nachbarländern aufgelistet.

Land Strompreis in kWh für 2022 Polen 0,168 Euro Frankreich 0,202 Euro Schweiz 0,217 Euro Luxemburg 0,226 Euro Niederlande 0,322 Euro Tschechien 0,339 Euro Belgien 0,420 Euro Österreich 0,437 Euro Deutschland 0,492 Euro Dänemark 0,50 Euro Quelle: https://de.globalpetrolprices.com/electricity_prices/

Lediglich in Dänemark mussten Privatverbraucher im Jahr 2022 mehr für Strom bezahlen als Kunden in Deutschland. Dicht dahinter lagen Österreich mit 0,437 Euro pro kWh und Belgien mit 0,420 Euro pro kWh. Am wenigsten bezahlten Stromkunden in Polen. Hier lag der Durchschnittspreis im Jahr 2022 bei 0,168 Euro. Allerdings hat sich auch in Polen im Jahr 2022 der Strompreis um das Dreifache im Vergleich zu 2021 erhöht, wie die Bundeszentrale für politische Bildung in einer Analyse des polnischen Energiesektors festgestellt hat. Zudem ist ein direkter Vergleich mit anderen Ländern oft schwierig, da aufgrund verschiedener Lohnniveaus Preissteigerungen teilweise ganz andere Konsequenzen haben können. Die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Energiekrise ging jedoch an keinem der genannten Länder spurlos vorüber. Die Regierungen haben ähnlich wie in Deutschland verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Verbraucherpreise zu deckeln und den Haushalten finanziell unter die Arme zu greifen.

Wie kamen die Daten zustande?

Die Strompreise für die verschiedenen Länder stammen aus der Datenbank der Webseite globalpetrolprices.com. Die Seite trackt bereits seit 2012 globale Energiepreise, darunter auch Benzin- und Gaspreise. Als Grundlage für die Berechnung der Preise dienen aktuelle Preisangebote verschiedener Energieanbieter im jeweiligen Land, die den Marktanteil des Unternehmens und die Bevölkerungsdichte im jeweiligen Einzugsgebiet berücksichtigen. Daraus ergibt sich dann ein Durchschnittswert für das gesamte Land. Natürlich kann dieser von den Stromtarifen einzelner Kunden stark abweichen. Nichtsdestotrotz erhält man so ein gutes Gesamtbild der aktuellen Lage.