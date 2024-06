Strompreise im Minus: Boom bei Erneuerbaren kostet Steuerzahler Milliarden

1 Der Ausbau der Photovoltaik führt zum Stromüberschuss. Die Folgen für den Bundeshaushalt sind immens. Foto: imago/Jochen Tack

Wind und Sonne statt Kohle und Atom: Der Ökostrom-Anteil erreicht in diesem Jahr Rekordwerte. Für den Bundeshaushalt bedeutet das neue Milliardenbelastungen.











Deutschlands Windräder und Solaranlagen zeigen seit Monaten so richtig, was sie draufhaben. Im ersten Quartal 2024 ist der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf fast 60 Prozent geklettert – er lag damit so hoch wie niemals zuvor in den ersten drei Monaten eines Jahres. Doch was nach einer reinen Erfolgsnachricht für die Energiewende klingt, entwickelt sich zugleich zu einem milliardenschweren Problem für die deutsche Staatskasse. Der Grund: Jede Kilowattstunde in der Produktion erneuerbarer Energien wird staatlich bezuschusst.