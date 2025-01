Stromkonzessionen in Südbaden: Rathauschefs schicken Brandbrief an Kretschmann

1 In Südbaden herrscht Streit um Stromkonzessionen. Foto: dpa/Silas Stein

In Südbaden schwelt ein Streit um Stromkonzessionen. Das Problem ist nicht neu, doch der Ton ist scharf: Über 50 Kommunalpolitiker schreiben an den Stuttgarter Ministerpräsidenten.











Im Streit um Stromkonzessionen in Südbaden bitten 55 Rathauschefs den baden-württembergischen Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) um Hilfe. „Wir brauchen in dieser Angelegenheit Konsequenzen und endlich eine Lösung“, forderten der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) und die anderen Kommunalpolitiker in einem Brandbrief. Das Schreiben an Kretschmann liegt der Deutschen Presse-Agentur in einer Kopie vor.