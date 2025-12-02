Christoph Maria Herbst und seine Co-Stars haben sich bei der Premiere von "Stromberg - Wieder alles wie immer" gezeigt. Das Team konnte sich über volle Kinosäle freuen.

Große Zusammenkunft in Berlin: Das Team von "Stromberg - Wieder alles wie immer" hat am Montagabend die Premiere seines Kinofilms gefeiert. Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst (59) zeigte sich auf dem roten Teppich am Zoo Palast in Berlin mit seinen Co-Stars Bjarne Mädel, Diana Staehly, Oliver Wnuk und Milena Dreissig. Regisseur Arne Feldhusen und Autor und Produzent Ralf Husmann gesellten sich für ein weiteres Gruppenfoto hinzu.

Der Zoo Palast war zur Premiere komplett gefüllt: 1.500 Besucher verfolgten laut einer Pressemitteilung die Fortsetzung von "Stromberg - Der Film" bereits vor dem offiziellen Kinostart am 4. Dezember in den Sälen. Doch auch außerhalb Berlins war der neue "Stromberg" schon zu sehen: Etwa 20.000 Zuschauer erlebten Film und Premierenshow in 230 deutschen Kinos. Durch die Premierenfeier führten Moderator Steven Gätjen (53) und Content Creatorin selfiesandra (26).

Christoph Maria Herbst über Zukunft von "Stromberg"

In "Stromberg - Wieder alles wie immer" schlüpft Christoph Maria Herbst ein Jahrzehnt nach dem ersten "Stromberg"-Film wieder in die Rolle des berüchtigten Bernd Stromberg. Den Bürochef verkörperte er bereits von 2004 bis 2012 in der ursprünglichen Serie. Nun trifft er bei der Capitol-Versicherung wieder auf die alten Kolleginnen und Kollegen - Berthold "Ernie" Heisterkamp (Mädel), Jennifer Schirmann (Dreissig) sowie Ulf und Tanja Steinke (Wnuk und Staehly).

Doch wie geht es nach dem Film weiter? Wird die Serie womöglich fortgesetzt? Das wollte Gätjen von Herbst wissen. "Was für eine steile These!", sagte Herbst laut "DWDL". "Ich habe da ehrlicherweise noch nicht drüber nachgedacht. Aber es ist einen Gedanken wert", ergänzte er. Bei einer möglichen Zukunft der Serie vertraut er auf Autor Ralf Husmann. "Ich glaube, Ralf sind beim Schreiben weitere graue Zellen gewachsen. Der könnte sich mehr vorstellen, was man noch mit 'Stromberg' machen kann", so Herbst.