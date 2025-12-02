Christoph Maria Herbst und seine Co-Stars haben sich bei der Premiere von "Stromberg - Wieder alles wie immer" gezeigt. Das Team konnte sich über volle Kinosäle freuen.
Große Zusammenkunft in Berlin: Das Team von "Stromberg - Wieder alles wie immer" hat am Montagabend die Premiere seines Kinofilms gefeiert. Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst (59) zeigte sich auf dem roten Teppich am Zoo Palast in Berlin mit seinen Co-Stars Bjarne Mädel, Diana Staehly, Oliver Wnuk und Milena Dreissig. Regisseur Arne Feldhusen und Autor und Produzent Ralf Husmann gesellten sich für ein weiteres Gruppenfoto hinzu.