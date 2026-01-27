Kritische Infrastruktur gibt es im Kreis genug, wie etwa das Umspannwerk in Oberjettingen. Der Betreiber spricht von detaillierten Sicherheitskonzepten – Genaueres sei geheim.
In Berlin gingen über Weihnachten die Lichter aus und 16 000 Bürger saßen in dunklen und kalten Wohnungen. Doch wie kann man kritische Infrastruktur wie beispielsweise das Umspannwerk Oberjettingen vor Terroranschlägen schützen? Darauf hat der Netzbetreiber Transnet BW eine Antwort, die als Tochter des Energieunternehmens EnBW für das Stromnetz zuständig ist. Allerdings ist diese Antwort gewissermaßen keine Antwort.