Kritische Infrastruktur gibt es im Kreis genug, wie etwa das Umspannwerk in Oberjettingen. Der Betreiber spricht von detaillierten Sicherheitskonzepten – Genaueres sei geheim.

﻿In Berlin gingen über Weihnachten die Lichter aus und 16 000 Bürger saßen in dunklen und kalten Wohnungen. Doch wie kann man kritische Infrastruktur wie beispielsweise das Umspannwerk Oberjettingen vor Terroranschlägen schützen? Darauf hat der Netzbetreiber Transnet BW eine Antwort, die als Tochter des Energieunternehmens EnBW für das Stromnetz zuständig ist. Allerdings ist diese Antwort gewissermaßen keine Antwort.

Nachvollziehbar, denn die Maßnahmen, die das Umspannwerk in Oberjettingen absichern, sollen nicht der Öffentlichkeit bekannt werden. Eben damit Terrorgruppen keine Ansatzpunkte für ihre Anschläge gegen die Bevölkerung finden.

Sicherheit wird fortlaufend überprüft

Seit 2024 wird das Umspannwerk in Jettingen erweitert. Foto: Stefanie Schlecht

Der Transnet BW-Sprecher Clemens von Walzel schreibt uns dazu:

„Grundsätzlich gilt: TransnetBW schützt als Betreiberin Kritischer Infrastruktur ihre Anlagen mit mehrschichtigen Sicherheitskonzepten und überprüft sie fortlaufend – auch vor dem Hintergrund eines veränderten Sicherheitsumfelds. Zu konkreten Schutzmaßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen oder möglichen Anpassungen an einzelnen Standorten können wir jedoch keine Auskünfte geben. Solche Informationen wären potenziell missbrauchsrelevant und betreffen Sicherheitsaspekte des Kritis-Schutzes.“

„Kritis“ ist die Abkürzung für „kritische Infrastrukturen“ und meint das Kritis-Dachgesetz, das im September 2025 beschlossen wurde und in diesem Jahr in Kraft treten soll.

Die Anlagen müssen geschützt werden

Hier soll zunächst klassifiziert werden, wie wichtig ein Unternehmen für die Versorgung der Bevölkerung ist. Denn kritische Dienstleistungen wie Strom oder Wasser müssen jederzeit einsatzbereit sein, Systeme und Daten müssen vor unbefugter oder fehlerhafter Veränderung gesichert werden und sensible Informationen dürfen nur Berechtigten zugänglich sein. Für Anlagen gilt ein physischer Anlagenschutz durch Zäune, Videoüberwachung und Zutrittskontrollen.

Diese Anlagen müssen nun nach dem Kritis-Gesetz eine genau festgelegte Resilienz aufweisen, also die Fähigkeit haben, physische Störungen wie Naturkatastrophen oder Sabotage zu überstehen oder deren Auswirkungen klein zu halten.

Krisenmanagement muss gewährleistet sein

Das neue Kritis-Dachgesetz hat darüber hinaus erweiterte Schutzziele: So muss die Identität von Akteuren oder Datenquellen klar erkennbar sein, Eingriffe ins System müssen eindeutig nachvollziehbar sein, und ein Krisenmanagement muss gewährleistet sein, damit die Bevölkerung weiter versorgt werden kann.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen sich die Betreiber von kritischen Infrastrukturen bis zum 6. März beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registrieren lassen.

Widerstandsfähigkeit stärken

So bestätigt es auch die Transnet BW: „Wir arbeiten eng mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen, führen stetige Risikoanalysen durch und setzen technische sowie organisatorische Schutzprinzipien und Notfall- und Wiederanlaufkonzepte um.“

In diesem Zusammenhang begrüßt die Tranznet BW, dass der Bund mit dem Kritis-Dachgesetz die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen stärken will. Außerdem hält es das Unternehmen für sinnvoll, wenn die Pflichten zur Veröffentlichung von Infrastrukturen überprüft werden, damit nicht sicherheitsrelevante Informationen für jedermann zugänglich sind.