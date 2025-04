Stromausfall auch in Baden-Württemberg möglich?

1 Ein massiver Stromausfall stürzt die Iberische Halbinsel ins Chaos – kann so etwas auch in Baden-Württemberg passieren? Foto: IMAGO/Panama Pictures

Nach dem Stromausfall in Spanien und Portugal gibt TransnetBW Entwarnung für Baden-Württemberg. Warum ein Blackout bei uns unwahrscheinlich ist.











Ein massiver Stromausfall wie in Spanien und Portugal ist in Baden-Württemberg nach Angaben des verantwortlichen Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW nicht zu befürchten. „Die Stromversorgung bei uns war und ist nicht beeinträchtigt“, sagte eine TransnetBW-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. „Unser Netz ist sehr stabil und darauf vorbereitet, auch ungewöhnliche Situationen wie gestern abzufedern“, fügte die Sprecherin hinzu. Die EnBW-Tochter Transnet-BW verantwortet das Höchstspannungsnetz in Baden-Württemberg.