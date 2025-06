Stromausfall Rems-Murr-Kreis: Einige Haushalte kurzzeitig ohne Strom

1 In Teilen des Rems-Murr-Kreises ist an Pfingstsonntag der Strom ausgefallen (Symbolfoto). Foto: gguy - stock.adobe.com

In Teilen von Burgstall-Burgstetten und Kirchberg an der Murr kam es zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung. Das war der Grund.











Am Pfingstsonntag kam es gegen 15.40 Uhr in Teilen von Burgstall-Burgstetten, Affalterbach, Erdmannhausen, Marbach am Neckar und Kirchberg an der Murr zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung. Wie der Versorger, die Syna GmbH in einer Pressemeldung mitteilte, fiel ein Baum in eine Freileitung und verursachte so einen Stromausfall. Durch Netzumschaltungen konnte das Team der Syna laut der Mitteilung den Großteil der Betroffenen nach rund 53 Minuten wieder mit Strom versorgen. Um 20.45 Uhr erhielten nach deren Angaben alle Haushalte wieder Strom. Die Reparatur wird durch das Service-Team der Syna vor Ort durchgeführt.