Stromausfall in Teilen von Leonberg: Deshalb blieb in Warmbronn und Eltingen der Strom weg

1 Plötzlich braucht es Kerzen: In Leonberg fiel der Strom am Mittwochabend aus. Foto: dpa/Jessica Lichetzki

Im Leonberger Teilort Warmbronn sowie im Gebiet von Eltingen fällt am Mittwochabend der Strom aus. Die Netze BW haben die Ursache schnell identifiziert.











Viele Leonbergerinnen und Leonberger saßen am Mittwochabend plötzlich im Dunkeln. Der Grund war ein Stromausfall, der Teile der Stadt für eine knappe Viertelstunde, mancherorts auch länger, lahmlegte. Wie ein Sprecher der Netze BW GmbH auf Nachfrage mitteilt, war der Auslöser für den Stromausfall ein Kurzschluss an einem Mittelspannungskabel in der Berliner Straße in Eltingen. Daraufhin fiel ab 19.19 Uhr die Stromversorgung im Leonberger Teilort Warmbronn nahezu komplett und in etwa einem Viertel von Eltingen aus.