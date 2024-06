Stromausfall in Stuttgart-Heumaden am Samstagabend

1 Am frühen Samstagabend ist in Stuttgart-Heumaden der Strom ausgefallen. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Am frühen Samstagabend kommt es zu einem Stromausfall in Stuttgart-Heumaden. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert



Am frühen Samstagabend ist es in Stuttgart-Heumaden zu einem Stromausfall gekommen. Wie ein Mitarbeiter der Stuttgarter Stadtwerke mitteilte, liegt derzeit eine Störung im 10.000-Volt-Bereich vor. Ein Techniker sei vor Ort und prüfe den Fehler. Es sei davon auszugehen, dass es sich um einen Kabelfehler handele, so der Mitarbeiter. Die genaue Ursache werde aber noch untersucht (Stand: 19.21 Uhr).