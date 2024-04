Immer wieder kommt es in letzter Zeit zu Stromausfällen in der Region Stuttgart. Am Montag mussten 5000 Menschen im Kessel zeitweise ohne Elektrizität auskommen.

Und plötzlich war der Strom weg: Ein Kabelfehler hat im Stuttgarter Stadtbezirk Sillenbuch für einen längeren Stromausfall gesorgt. Ab etwa 15 Uhr war die Stromversorgung unterbrochen, wie die Stuttgart Netze am Montag meldeten. 33 Minuten war die Elektrizität weg – schätzungsweise 5000 Menschen waren in der Landeshauptstadt betroffen.

Grund für die Störung war nach Angaben von Stuttgart Netze-Sprecher Moritz Oehl ein Kabelfehler im Mittelspannungsnetz nahe des Schaltwerks Riedenberg. Die konkrete Ursache für den Defekt sei noch unklar.

Etwa 50 Störungen im Jahr in Stuttgart

Insgesamt habe die Störung zehn Umspannstationen in Mitleidenschaft gezogen. Durch Umschaltungen haben Techniker die Versorgung auf alternativen Wegen wieder herstellen können. Das beschädigte Kabel werde in den nächsten Stunden repariert, sagte Oehl weiter.

„Das ist immer superärgerlich für alle Betroffenen. Ich habe absolutes Verständnis, wenn die Bürger sauer sind“, sagt Stuttgart Netze-Sprecher Oehl. „Das Stuttgarter Stromnetz ist 5500 Kilometer lang. Es lässt es sich nicht vermeiden, dass es in einem so großen Stromnetz zu Störungen kommt.“ Im Jahr komme es zu etwa 50 solcher Störungen.

Stromexperte Oehl rechnet vor: „Durchschnittlich muss jeder Bürger in Stuttgart im Jahr nur sieben Minuten ohne Strom auskommen.“ Ausfallzeit von etwa einer halben Stunde wie aktuell in Sillenbuch seien normal.

Immer wieder Stromausfälle in der Region

Es ist nicht der einzige Stromausfall in der Region in den vergangenen Wochen. Ebenfalls am Montag meldeten etliche Nutzer auf dem Portal Störungsauskunft.de Stromausfälle in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen.

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu Stromausfällen im Rems-Murr-Kreis. Wie die zuständige Syna GmbH in einer Pressemeldung mitteilt, war ein defektes Kabel in der Freileitung die Ursache. Erst nach 54 Minuten war der Großteil der Betroffenen wieder mit Strom versorgt.