Stromausfall in Rottweil: Große Teile der Stadt ohne Strom – auch die Polizei ohne Anschluss

Große Teile der Stadt ohne Strom – auch die Polizei ohne Anschluss

1 Wegen eines Stromausfalls war die Polizei in Rottweil nicht erreichbar. (Symbolbild) Foto: imago images/Ralph Peters

Nichts geht mehr: In Rottweil fällt mitten am Vormittag großflächig der Strom aus – selbst die Polizei war telefonisch nicht erreichbar.











Link kopiert



Rund eine Stunde vor 12.00 Uhr ging gar nichts mehr: Ein großer Teil von Rottweil hatte laut Polizei plötzlich keinen Strom. Eine Stunde später hieß es bei der Polizei Entwarnung. Der Stromanbieter ENRW habe die Stromversorgung größtenteils wieder hergestellt. „Lediglich das Polizeirevier Rottweil kann nach wie vor nicht telefonisch erreicht werden“, sagte ein Polizeisprecher.