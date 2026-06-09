Nach dem Stromausfall in Reutlingen ermitteln die Behörden wegen eines möglichen Brandanschlags. Währenddessen laufen die Arbeiten, um wieder alle Haushalte mit Strom zu versorgen.
Nach dem Brand in einem Umspannwerk mit großflächigem Stromausfall in Reutlingen sind laut Netzbetreiber weitere Haushalte wieder mit Strom versorgt. In den Gemeinden Kirchentellinsfurt und Wannweil konnten wieder große Teile der betroffenen Wohngebiete provisorisch versorgt werden sowie auch einzelne Gewerbegebiete, wie Netze-BW mitteilte.