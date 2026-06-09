Stromausfall in Reutlingen: Ermittler prüfen Hinweise auf Brandstiftung in Umspannwerk

Nach dem Stromausfall in Reutlingen gehen die Behörden dem Verdacht auf einen Brandanschlag nach. Staatsschutz und Antiterrorzentrum ermitteln. Noch sind keine Hinweise auf Täter oder Motiv bekannt.
Reutlingen - Nach dem Brand in einem Umspannwerk mit großflächigem Stromausfall in Reutlingen verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Ermittler konnten einen möglichen Brandbeschleuniger sichern. Alle Spuren würden nun ausgewertet, teilte das Landeskriminalamt (LKA) mit. Der Staatsschutz und das Antiterrorzentrum beim LKA ermitteln.