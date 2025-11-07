Stromausfall in Ludwigsburg: In der Ludwigsburger Innenstadt gehen die Lichter aus
Der Strom war für etwa zehn Minuten weg (Symbolbild). Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

In der Innenstadt von Ludwigsburg hat es am Donnerstagabend einen Stromausfall gegeben. Laut Stadtwerke war dieser durch einen Erdschluss ausgelöst worden.

In der Innenstadt von Ludwigsburg gingen am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr plötzlich die Lichter aus. Laternen, Werbetafeln, Geschäfte – ohne sie hüllten sich die Straßen in Dunkelheit. Das war allerdings nur von kurzer Dauer: Bereits gegen 18.30 Uhr war der Strom wieder da. In der Zwischenzeit hatten sich die Passanten mit ihren Smartphones beholfen.

 

Betroffen war laut der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) die komplette Innenstadt von Ludwigsburg von der B27 bis zur Gänsfußallee. Die Weststadt, Eglosheim und die Gebiete östlich der B27 sowie Kornwestheim waren weiter mit Strom versorgt.

Erdschluss wohl der Auslöser

Grund für den Stromausfall war laut SWLB wohl ein Erdschluss. Das bedeutet, dass es zu einer Verbindung zwischen den Leitungen und der Erde kommt. „Das hatte zur Folge, dass das komplette Umspannwerk Ludwigsburg Mitte ohne Spannung war“, so der Pressesprecher Jens Nusser. Durch sofortige Umschaltmaßnahmen konnte der Strom wieder fließen. Die exakte Fehlerstelle sollte dann am Freitag ermittelt und behoben werden.

 