Stromausfall in Ludwigsburg: In der Ludwigsburger Innenstadt gehen die Lichter aus

1 Der Strom war für etwa zehn Minuten weg (Symbolbild). Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

In der Innenstadt von Ludwigsburg hat es am Donnerstagabend einen Stromausfall gegeben. Laut Stadtwerke war dieser durch einen Erdschluss ausgelöst worden.











In der Innenstadt von Ludwigsburg gingen am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr plötzlich die Lichter aus. Laternen, Werbetafeln, Geschäfte – ohne sie hüllten sich die Straßen in Dunkelheit. Das war allerdings nur von kurzer Dauer: Bereits gegen 18.30 Uhr war der Strom wieder da. In der Zwischenzeit hatten sich die Passanten mit ihren Smartphones beholfen.