1 Unter anderem waren Erdmannhausen, Steinheim und Murr betroffen. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Viele Orte zwischen Aspach (Rems-Murr-Kreis) und Steinheim (Kreis Ludwigsburg) waren am Montag Vormittag ohne Strom. Das ist der Grund.











11.11., 11.11 Uhr – fast auf die Minute zum Karnevalsbeginn gingen in Teilen der Region Ludwigsburg und des Rems-Murr-Kreises die Lichter aus. Vom Stromausfall am Montag waren Menschen in Aspach, Spiegelberg, Allmersbach, Erdmannhausen, Kirchberg an der Murr, Kleinbottwar, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Steinheim und Murr betroffen.