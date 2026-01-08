Stromausfall in Berlin: Fauxpas in der Hauptstadt

1 Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bei einem Presseauftritt vor einem Berliner Umspannwerk, das von den Anschlägen auf das Stromnetz betroffen war Foto: Soeren Stache/dpa

Berlins Regierungschef verbreitete über seine Arbeit während des Blackouts nicht die ganze Wahrheit. Der Patzer könnte noch schwere Konsequenzen haben, kommentiert Rainer Pörtner.











Krisen definieren die Karrieren von Politikern. Das öffentliche Bild, das sie in einem kritischen Moment abgeben, kann ihren Einfluss dauerhaft befördern oder beschädigen. Helmut Schmidt (SPD) blieb sein Leben lang der „Herr der Flut“, weil er 1962 als Hamburger Innensenator beherzt die Rettungsmaßnahmen während einer Sturmflut anführte. Gerhard Schröder (SPD) profilierte sich – ob zu Recht oder Unrecht, mag dahingestellt bleiben – als starker „Macher“, weil er in Regenjacke und Gummistiefeln in Elbdörfern auftauchte, die unter der Jahrhundertflut des Jahres 2002 litten. Armin Laschet (CDU) dagegen erholte sich politisch nie mehr von den Fernsehbildern, die ihn 2021 scherzend und lachend während eines Besuchs in den nordrhein-westfälischen Hochwassergebieten zeigten.