Stromausfall in Bad-Cannstatt: Unterbrechung trifft Gastronom hart – Kritik an Stuttgart Netze

1 Seit Freitagvormittag sind Anwohner und Betriebe in der Brunnenstraße in Bad Cannstatt von teils massiven Stromausfällen betroffen. Restaurants wie das Taverna Kolokotrinis leiden darunter. Foto: Christos Kolokotronis/privat

In Bad Cannstatt fiel am Freitag über Stunden der Strom aus. Gastronom Christos Kolokotronis ist verzweifelt – und fühlt sich von Stuttgart Netze im Stich gelassen.











Seit Freitagvormittag sind Anwohner und Betriebe in der Brunnenstraße in Bad Cannstatt von teils massiven Stromausfällen betroffen. Besonders hart getroffen hat es Gastronomen wie Christos Kolokotronis, den Betreiber der Taverna Kolokotronis. In seiner Verzweiflung wandte er sich an unsere Redaktion, da er seinen Betrieb am Freitag nicht aufrechterhalten konnte. Von den zuständigen Stellen fühlt er sich im Stich gelassen.