Darum gingen am Samstagabend die Lichter aus

1 Um 19.22 Uhr gingen in Teilen des Stuttgarter Westens die Lichter aus. Foto: stock.adobe/gguy

In einem Teilbereich nördlich des Feuersees saßen rund 2500 Menschen im Dunkeln. Laut Stuttgart Netze GmbH wurde der Fehler nach 38 Minuten behoben.











Für mehr als eine halbe Stunde gingen am Samstagabend in einem Teil des Stuttgarter Westens sprichwörtlich die Lichter aus. Grund dafür war ein Kurzschluss in einem Mittelspannungskabel. Nach Angaben der Stuttgart Netze GmbH waren rund 2500 Menschen betroffen.