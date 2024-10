Stromausfall im Kreis Ludwigsburg: Mehr als 5000 Haushalte zeitweise ohne Strom – Bagger beschädigt Kabel

1 Ein Bagger sorgte für einen Stromausfall in vielen Haushalten des Landkreises Ludwigsburg. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Am frühen Nachmittag ging in vielen Haushalten unter anderem in Marbach am Neckar und Umgebung (Kreis Ludwigsburg) nichts mehr. Ein Bagger hatte in Kirchberg an der Murr ein Erdkabel beschädigt. Die Folge war ein Stromausfall in mehreren Kommunen.











Link kopiert



Am Donnerstag kam es gegen 13.19 Uhr in Teilen von Affalterbach, Erdmannhausen, Marbach am Neckar, Murr, Kirchberg an der Murr, Steinheim an der Murr zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung. Das teilt der Netzbetreiber Syna GmbH mit. Etwa 5000 bis 6000 Haushalte sollen betroffen gewesen sein. Ursache war ein Bagger einer Fremdfirma. Laut Syna beschädigte dieser in Kirchberg ein Erdkabel. „Um 14.43 Uhr erhielten alle Haushalte wieder Strom“, sagte ein Syna-Sprecher. Das war durch Umschaltungen in den Leitungen möglich, ein Notstromaggregat musste nicht eingesetzt werden. Die Reparatur dauerte am Donnerstagabend noch an. „Das dauert noch einige Stunden“, sagte der Syna-Sprecher gegenüber dieser Zeitung.