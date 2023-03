1 Die Polizei bittet um Hinweise zum Hergang des Unfalls. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann

In Stuttgart-Süd fährt am Donnerstag eine 83-jährige Autofahrerin beim Verlassen des Parkplatzes eines Discounters gegen einen Baum und einen Strommast. Mehrere umliegende Firmen sind seitdem ohne Strom. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Eine 83 Jahre alte Frau ist am Donnerstag in Stuttgart-Süd mit ihrem Mercedes in der Böblinger Straße gegen einen Baum und einen Strommast gefahren. Laut Polizeibericht wollte die Seniorin gegen 11.20 Uhr mit ihrer B-Klasse vom Parkplatz eines Discounters in Stuttgart-Heslach nach rechts in Richtung Südheimer Platz abbiegen. Dabei fuhr sie aus unbekannten Gründen über den Gehweg und stieß gegen den Baum und den Strommasten.

Durch den beschädigten Strommasten sind derzeit mehrere umliegende Firmen ohne Strom. Der Schaden kann wegen des anhalten Stromausfalls noch nicht beziffert werden. Die 83-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu, die vor Ort von Rettungskräften versorgt wurden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 zu melden.