Stromausfälle im Rems-Murr-Kreis: Technischer Fehler und defektes Kabel führen zu Stromausfällen im Landkreis

1 Im Rems-Murr-Kreis gab es an zwei Tagen einen Stromausfall (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Stadt- und Ortsteile im Rems-Murr-Kreis mussten in der Nacht auf Samstag und am Samstagmorgen vorübergehend ohne Strom auskommen. Wie der Energieversorger Syna mitteilt, waren ein defektes Kabel und ein technischer Fehler die Ursachen.











Link kopiert



Sowohl am Freitag als auch Samstag kam es im Landkreis zu Stromausfällen. Wie der Energieversorger Syna mitteilt, fiel am Samstagmorgen gegen 7.52 Uhr in Teilen von Winnenden und Leutenbach der Strom aus. Als Grund wurde eine Fehlschaltung genannt. Durch Netzumschaltungen sei der Großteil der Betroffenen nach rund 42 Minuten wieder mit Strom versorgt worden. Um 8.44 Uhr hätten wieder alle Haushalte wieder Strom gehabt.