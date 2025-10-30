Strom wird günstiger: Um so viel sinkt die Stromrechnung 2026

Durch eine Bezuschussung der Bundesregierung sinken 2026 die Strompreise. Unsere Rechenbeispiele zeigen, wie viel Haushalte im Schnitt sparen können.
Die Bundesregierung will 2026 Verbraucher und Unternehmen spürbar bei den Stromkosten entlasten. Dafür stellt der Bund 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bereit, um die Übertragungsnetzentgelte zu senken. Laut Berechnungen des Vergleichsportals Verivox sinken dadurch die Stromrechnungen der Haushalte im kommenden Jahr um durchschnittlich rund vier Prozent.