12 Bei der Inbetriebnahme am Freitag (von links): Die Projektleiter Nils Seckinger (Transnet BW), Bastian Bluthardt und Florian Hennies (EnBW), der EnBW-Leiter Michael Claas, Bürgermeister Jan Trost und der Transnet-Leiter Tobias Egeler. Foto: Oliver von Schaewen

Was lange währt, wird endlich gut: Mit mehr als zwei Jahren Verspätung nimmt die EnBW ihre Gasturbine in Marbach (Kreis Ludwigsburg) in Betrieb. Sie dient der Netzstabilisierung.











Erleichterung ist spürbar an diesem Vormittag in der Halle der neuen EnBW-Netzstabilitätsanlage in Marbach. Die Beteiligten haben eine fast viereinhalbjährige Leidenszeit hinter sich. Nun endlich – mit mehr als zwei Jahren Verspätung – geht die Gasturbine offiziell in Betrieb. Eingeschaltet wird sie aber vorerst nicht.