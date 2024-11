Strohländle-Spenden für das Hospiz Leonberg und fürs Olgäle: Pfandchips, Geldgaben und Bingo-Erlös

Das Leonberger Strohländle bedeutet jedes Jahr aufs Neue, dass unterm Engelbergturm einen Monat lang einiges geboten ist, von Musik über Lesungen und Kabarett bis hin zu Familientagen und Spieleabenden. Unterm Strich pilgerten in diesem Jahr über den gesamten August deutlich mehr als 30 000 Menschen zur Bühne zwischen Strohballen und Liegestühlen. Organisator Johannes Leichtle nannte die diesjährige Ausgabe jüngst „das beste Strohländle aller Zeiten“.

Die Strohländle-Macher runden auf 11 111 Euro auf

Nicht nur den Macher freut der große Zuspruch. Auch die Verantwortlichen des Hospiz Leonberg profitieren davon. Die Einrichtung erhielt eine große Spende vom Strohländle. 11 111 Euro kamen zusammen. 8922 Euro davon resultierten aus gespendeten Pfandchips, 312 Euro aus Barspenden. Beim eigens organisierten Bingoabend waren es nochmals 1785 Euro. Die Strohländle-Organisatoren gaben noch 92 Euro dazu, sodass am Ende fünf Einsen hintereinander auf dem Spendenscheck standen.

Lesen Sie auch

Im Jahr 2024 feiert das Hospiz Leonberg ein zweifaches Jubiläum: 25 Jahre stationäres Hospiz und 30 Jahre ambulantes Hospiz. Aus diesem Anlass realisierte der Verein eine große Jubiläumsausstellung im Rathaus. Die offizielle Spendenübergabe fand inmitten dieser Ausstellung statt. Johannes Leichtle überreichte sie an die beiden führenden Vorstände des Hospiz Leonberg, Dieter Burr und Günther Wöhler.

Volle Wiese: Das Strohländle war in diesem Jahr außerordentlich gut besucht. Foto: Simon Granville

Das Hospiz begleitet Schwerkranke und Sterbende sowie deren Angehörige in ihren schwersten Stunden. Zahlreiche Dienste sind dabei eingebunden, um die Menschen in dieser Lebensphase zu unterstützen. Die Spende wird nun primär im stationären Hospiz Verwendung finden. In der Pflege müssen dringend neue Rollstühle und Pflegerollstühle angeschafft werden. Nach zwölf Jahren in der Seestraße 84 sind im stationären Bereich auch die Küchengeräte in die Jahre gekommen. Sie werden ebenfalls ersetzt. Eine neue Industriegeschirrspülmaschine ist auch dringend notwendig.

Auch das Olgäle wird mit einer Spende bedacht

Neben der Spendenaktion für das Hospiz gab es am Charity-Abend des Strohländles am 7. August auch noch eine Tombola, die die Firma Iep durchgeführt hat. Die Erlöse kamen der Aktion „Ein Herz für’s Olgäle“ zugute. Die Spendensumme, die inzwischen überwiesen wurde, beträgt 4000 Euro – 3834 Euro, die von Iep aufgestockt wurden. Der Betrag kommt krebskranken Kindern und deren Familien zugute. Zahlreiche Firmen lieferten auch Sachspenden. Vor kurzem waren Claudia Blattmann, Ärztliche Direktorin am Ölgäle, sowie Joachim Degl bei der Firma Iep zu Gast, um symbolisch die Spende entgegen zu nehmen und sich für die Unterstützung zu bedanken.