Zeitweise Bus statt Bähnle am Samstag

1 Die Strohgäubahn fährt an diesem Samstag nur eingeschränkt. Foto: Simo/ Granville

Bei der Strohgäubahn herrscht an diesem Samstag Personalmangel. Deswegen fährt das Bähnle zeitweise nicht. Ein Busnotverkehr ist eingerichtet.















Schlechte Nachrichten für Nutzerinnen und Nutzer der Strohgäubahn: Das für das gelbgrüne Bähnle zuständige Stellwerk kann an diesem Samstagmorgen und Samstagabend, 17. September, wegen einer kurzfristigen Krankmeldung nicht besetzt werden.

Morgens und abends sind Busse unterwegs

Aus diesem Grund verkehrt die Strohgäubahn nur zwischen 11.05 Uhr ab Korntal beziehungsweise in der Gegenrichtung ab 11.31 Uhr ab Heimerdingen bis 21.35 Uhr ab Korntal beziehungsweise 22.01 Uhr ab Heimerdingen nach dem bekannten Fahrplan. Darüber informiert das Landratsamt Ludwigsburg in einer Mitteilung.

Am Samstagmorgen bis circa 11 Uhr und dann wieder von 22 Uhr an fallen alle Züge der Strohgäubahn aus. Ein Busnotverkehr wird eingerichtet. Dieser hält an den Haltestellen Heimerdingen Hemminger Straße, Hemmingen Rathaus, Schwieberdingen Mitte, Münchingen Bahnhof, Münchingen Friedhof und Korntal Bahnhof.

Der Fahrplan wird an den Haltestellen ausgehängt und ist über die Internetseite des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) abrufbar.