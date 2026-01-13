Strobl schlägt Alarm: „Äußerst gewalt- und terrorbereit“ – „Terrorgram“-Szene wächst rasant

Staatsschützer warnen vor der Radikalisierung im Netz. Für besonders gefährlich halten sie Chatgruppen der „Terrorgram“-Szene, die rechtsextremistische Attentate verherrlicht.
Sie werden immer jünger, immer radikaler und immer brutaler: Vor allem Rechtsextremisten verbreiten in einem losen Netzwerk aus Chatgruppen und Messenger-Kanälen Anschlagsfantasien, Propaganda und Gewaltaufrufe. Einer neuen Studie zufolge sind Hunderte junger Deutscher in dieser sogenannten „Terrorgram“-Szene online miteinander vernetzt, etwa über den Dienst Telegram.