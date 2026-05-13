Strittiges Thema in Steinheim: Gebührennachlass für größere Familien bleibt doch – fürs Erste

Steinheim (Kreis Ludwigsburg) wollte ein neues Gebührenmodell einführen – zum Nachteil kinderreicher Familien. Jetzt bleibt nach hitzigen Debatten alles beim Alten. Zumindest vorerst.
Eltern in Steinheim müssen für die Betreuung ihrer Mädchen und Jungs künftig tiefer in die Tasche greifen. Turnusgemäß werden die Gebühren angehoben, um 4,5 Prozent zum nächsten Kindergartenjahr. Ein Jahr später werden nochmals 4 Prozent draufgeschlagen. Die Mütter und Väter mit mehreren Zöglingen werden nach der Gemeinderatssitzung am Dienstag vermutlich trotzdem aufatmen. Denn das Gremium hat beschlossen, fürs Erste die Finger von einer Neuordnung der Sozialstaffelung zu lassen. Leidtragende wären dabei größere Familien gewesen.