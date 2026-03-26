Per Eilverfahren wurde die Erweiterung des Steinbruchs bei Marbach (Kreis Ludwigsburg) ausgebremst. Doch wer auf Sicht die besseren Karten hat, wird sich früher als erwartet zeigen.

Die Fronten zwischen der Firma Klöpfer als Steinbruch-Betreiber und der Stadt Marbach sind verhärtet. Das Unternehmen möchte seine Anlage vor den Toren des Ortsteils Rielingshausen um rund neun Hektar erweitern. Die Kommune lehnt das kategorisch ab. Zeit hat sich die Stadt in der Sache über ein Eilverfahren beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) verschafft. Der VGH setzte im September 2025 den überarbeiteten Regionalplan zur Rohstoffsicherung per einstweiliger Anordnung außer Vollzug – womit auch die Ausbauabsichten fürs Erste vereitelt wurden. Doch schon in wenigen Monaten wird sich zeigen, ob diese Entscheidung von Dauer ist.

Im Marbacher Rathaus war man davon ausgegangen, dass es unter Umständen Jahre dauern könnte, bis der Prozess startet. Der VGH in Mannheim hat nun aber das Hauptverfahren der Normenkontrollklage gegen die Satzung des fortgeschriebenen Regionalplans bereits terminiert. Demnach finde die mündliche Verhandlung am 19. November statt, berichtet Pressesprecherin Andrea Kloster.

VGH: Ermittlungstiefe nicht ausreichend

Die Kommune erhebe eine „Vielzahl formeller und materieller Rügen gegen die Planänderung“, erklärt Kloster. Und der VGH-Senat hatte seine Entscheidung im Eilverfahren unter anderem damit begründet, dass vereinfacht ausgedrückt eine Neufassung des Regionalplans nach den Richtlinien des Landesplanungsgesetzes nicht erforderlich gewesen sei. Darüber hinaus hätten Bedenken bestanden, „ob die Ermittlungstiefe mit Blick auf das Naturschutzrecht“ ausreichend gewesen sei.

Der VRS-Planungschef Thomas Kiwitt räumt Versäumnisse bei der Fortschreibung des Regionalplans ein. Foto: Archiv (Lichtgut/Leif Piechowski)

Thomas Kiwitt, Technischer Direktor des Verbands Region Stuttgart (VRS), räumt ein, „dass in der Betrachtung der Vorschriften zum Bodenschutz ein Plansatz des Landesentwicklungsplanes nicht explizit betrachtet wurde“. Das sei ein Versäumnis. „Denn unsere Aufgabe ist es natürlich, ein rechtlich nicht zu beanstandendes Planungsverfahren und -ergebnis zu organisieren“, stellt Kiwitt klar.

Gleichwohl habe „eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit den Aspekten Bodenschutz und Eingriffe in die Landwirtschaft stattgefunden“. In der Region Stuttgart „mit einer bekanntermaßen sehr großflächig vorhandenen hervorragenden Bodenqualität und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung ginge das gar nicht anders“. Das besondere Problem entstehe gerade daraus, „dass genau unter diesen guten Böden zumeist auch die relativ geringen Rohstoffvorkommen liegen, die in der Region ebenso dringend gebraucht werden“.

Kiwitt betont zudem, dass es einen Auftrag des Landes gebe, abbauwürdige Lagerstätten im Regionalplan auszuweisen. „Dazu ist es selbstverständlich auch erforderlich, dass Unternehmen diese Vorkommen abbauen. Daher gibt es einen entsprechenden Austausch mit der Firma Klöpfer, schon weil auch deren Interessen in die regionalplanerische Entscheidungsfindung eingehen müssen“, erklärt der VRS-Chefplaner. Und obwohl die Hauptverhandlung mittlerweile auf November anberaumt ist, „prüfen wir Möglichkeiten zur Beschleunigung des laufenden Genehmigungsverfahrens“.

Steinbruch-Betreiber glaubt, dass der Plan Bestand haben wird

Matthias Klöpfer vom Steinbruch-Betreiber betont, dass sein Unternehmen die eigenen Hausaufgaben erledigt habe. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Das dürfte Matthias Klöpfer vom Steinbruch-Betreiber gerne hören. „Unser Ziel bleibt es, auch künftig eine regionale Rohstoffversorgung im Einklang mit Mensch und Natur sicherzustellen“, betont er. Außerdem zeigt er sich zuversichtlich, am Ende in der Erweiterungsfläche Gestein abbauen zu können. Man habe die eigenen Hausaufgaben sorgfältig erledigt. Er gehe weiter davon aus, dass „die Planung Bestand haben wird“.

Klöpfer weist ferner darauf hin, dass der VRS im Zusammenhang mit der Normenkontrollklage zur Regionalplanänderung öffentlich habe verlautbaren lassen, offene Fragen zu klären.