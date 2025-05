Striped Polos, Jorts und mehr: Diese fünf TikTok-Fashiontrends sind 2025 den Kauf wert

TikTok bleibt auch 2025 das Epizentrum der Mode-Inspiration. Viele der prägenden Looks der Saison entstehen hier. Doch nicht alles, was viral geht, lohnt sich auch für den Kleiderschrank. Die wirklich spannenden Trends zeichnen sich dadurch aus, dass sie wandelbar, kombinierfreudig und nicht nur kurzfristige Erscheinungen sind. Diese fünf Fashiontrends sind diesen Sommer nicht nur angesagt, sondern verdienen tatsächlich einen Platz im Kleiderschrank - und zwar langfristig.

Toirtoiseshell: Der Klassiker, neu inszeniert

Was Audrey Hepburn einst etablierte und Stars wie Zendaya heute modern interpretieren, bleibt 2025 ein Accessoire-Dauerbrenner: Schildplatt-Optik. Ob in Form von Sonnenbrillen, Haarklammern oder Schmuck: Der warme, natürliche Look wirkt edel, ohne laut zu sein. Besonders spannend: Die Kombination aus Vintage-Charme und moderner Minimalistik lässt sich mit fast jedem Outfit mühelos kombinieren.

Kauf-Tipp: Hochwertige Pieces aus Acetat oder recyceltem Material verleihen dem Klassiker eine nachhaltige Note.

Striped Polos: Preppy trifft Streetstyle

Das gestreifte Polohemd erlebt aktuell eine wahre Stilrenaissance. Ob im Y2K-Look mit Minirock, sportlich mit Shorts oder sogar unter einem Blazer - der einst so brave Klassiker zeigt jetzt überraschend viel Coolness. Besonders beliebt ist der Mix aus Preppy-Ästhetik und lässigem Streetwear-Flair.

Style-Update für einen modernen Twist: Striped Polo in oversized Passform, kombiniert mit Denim oder einem Faltenrock.

Jorts: Die Rückkehr der langen Jeansshorts

Einst belächelt, jetzt wieder cool: Jorts - also Jeansshorts in Bermuda-Länge - sind zurück. Was früher als unmodisch galt, ist heute Sinnbild für modernen Casual Chic. Die neuen Modelle sind strukturierter, sitzen höher in der Taille und wirken durch cleane Schnitte fast elegant. TikTok zeigt, wie Jorts 2025 mit Blazern, Ballet Flats und Statement-Shirts zum Highlight werden.

Styling-Tipp: Eine dunkle, gerade geschnittene Jort, kombiniert mit weißem Shirt und Slingback-Pumps, ergibt den perfekten Mix aus Lässigkeit und Stil.

Micro-Miniskirts: Statement in Minilänge

Der Minirock feiert ein Comeback - kürzer und selbstbewusster denn je. Er ist eine klare Absage an zu viel Zurückhaltung und wird 2025 als Ausdruck von Freiheit, Körperbewusstsein und Stilvielfalt getragen. Auf TikTok kombinieren Influencerinnen ultrakurze Röcke mit übergroßen Jacken oder Pullovern, wodurch ein spannender Silhouetten-Kontrast entsteht.

Styling-Tipp: Wer sich nicht gleich an die Mikrovariante traut, beginnt mit einem kurzen Rock in klassischer A-Linie und kombiniert ihn mit flachen Schuhen oder Chunky Boots.

Babydoll-Dresses: Süß, aber mit Haltung

Einst Inbegriff von mädchenhafter Unschuld, jetzt ein Ausdruck moderner Weiblichkeit: Das Baby-Doll-Kleid wird 2025 neu gedacht. Der Schnitt bleibt verspielt - kurz, locker, mit Puffärmeln oder Rüschen -, doch das Styling hebt ihn auf ein neues Level: Statement-Boots, edgy Accessoires und Layering machen das Kleid zu einem modischen Spannungsfeld zwischen Leichtigkeit und Attitüde.

Styling-Tipp: Mit Lederjacke oder Strickpulli darüber wird der romantische Look cool gebrochen.