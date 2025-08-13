Neu in Leonberg: Erfolg mit Stricken: Unternehmerin mit 62

Die Warmbronnerin Iris-Maria Grunwald hat in ihrem früheren Leben ein Unternehmen geleitet – und alles verloren. Nun startet sie nochmals durch.
Hemmungen oder gar eine Scheu, fremde Menschen in ihre privaten vier Wände hereinzubitten, darf Iris-Maria Grunwald nicht haben. Ihre „kuscheligen 54 Quadratmeter“ in Warmbronn, wie sie diese gerne bezeichnet, sind nicht nur Wohnraum und Rückzugsort für sie und ihren Hund. Sie sind auch ihr Strick-Atelier, Verkaufsraum und das Büro zugleich. Wer zum ersten Mal ihr persönliches Reich betritt, der staunt nicht schlecht und ist überwältigt von unendlich vielen Wolle-Knäuel in allen Farben und auch Materialien.