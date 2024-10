Streuobsttag in Weinstadt: Wissenswertes rund um Apfel und Birne

1 Frisch gepresster Apfelsaft war vor allem bei den jüngeren Besuchern einer der Renner beim Streuobsttag. Foto: Gottfried Stoppel

Beim Streuobsttag in der Grünen Mitte von Weinstadt kommen alle großen und kleinen Besucher nicht informativ auf ihre Kosten, sondern auch kulinarisch. Wir waren dabei und haben ebenfalls einiges getestet.











Das Angebot ist groß in der Grünen Mitte in Weinstadt. So groß, dass sich vor allem Familien, die am Sonntagnachmittag im Park beim Streuobsttag ankommen, erst einmal vorsichtig orientieren. Eine Mutter delegiert die Entscheidung elegant. „Ich denke, ihr sucht euch erst einmal was zum Spielen“, schlägt sie ihren drei Kleinen vor. Die kennen sich offenkundig aus in der Grünen Mitte zwischen Stuttgarter Straße und Schweizerbach – und entschwinden in Richtung Parcours-Landschaft mit den ganzen Klettergeräten.